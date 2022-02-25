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«Спартак» в товарищеском матче разгромил ЦСКА со счётом 5:0

«Спартак» в товарищеском матче разгромил ЦСКА со счётом 5:0
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Московский «Спартак» одержал победу в товарищеском матче над московским ЦСКА со счётом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена МА».

В составе красно-белых заброшенными шайбами отличились Иван Дроздов (дубль), Эмиль Петтерссон, Вячеслав Солодухин и Йори Лехтеря.

Напомним, «Спартак» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, армейцы — на третьем месте Запада. Оба клуба примут участие в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.

В связи со снятием финского «Йокерита» с розыгрыша Кубка Гагарина окончательные пары плей-офф станут известны позднее. «Спартак» должен был сыграть в первом раунде с клубом из Хельсинки.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
25 февраля 2022, пятница. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 5
Спартак
Москва
0:1 Дроздов – 01:06 (5x5)   0:2 Петтерссон – 14:16 (5x5)   0:3 Солодухин – 28:00 (5x5)   0:4 Лехтеря – 38:28 (5x5)   0:5 Дроздов – 59:00 (5x5)
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