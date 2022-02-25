«Спартак» в товарищеском матче разгромил ЦСКА со счётом 5:0

Московский «Спартак» одержал победу в товарищеском матче над московским ЦСКА со счётом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена МА».



В составе красно-белых заброшенными шайбами отличились Иван Дроздов (дубль), Эмиль Петтерссон, Вячеслав Солодухин и Йори Лехтеря.



Напомним, «Спартак» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, армейцы — на третьем месте Запада. Оба клуба примут участие в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.



В связи со снятием финского «Йокерита» с розыгрыша Кубка Гагарина окончательные пары плей-офф станут известны позднее. «Спартак» должен был сыграть в первом раунде с клубом из Хельсинки.