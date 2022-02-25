«Спартак» в товарищеском матче разгромил ЦСКА со счётом 5:0
Поделиться
Московский «Спартак» одержал победу в товарищеском матче над московским ЦСКА со счётом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена МА».
В составе красно-белых заброшенными шайбами отличились Иван Дроздов (дубль), Эмиль Петтерссон, Вячеслав Солодухин и Йори Лехтеря.
Напомним, «Спартак» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, армейцы — на третьем месте Запада. Оба клуба примут участие в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.
В связи со снятием финского «Йокерита» с розыгрыша Кубка Гагарина окончательные пары плей-офф станут известны позднее. «Спартак» должен был сыграть в первом раунде с клубом из Хельсинки.
Комментарии
- 25 февраля 2022
-
16:28
-
15:52
-
15:46
-
15:25
-
14:53
-
14:27
-
14:01
-
13:35
-
13:04
-
13:01
-
12:26
-
12:05
-
11:40
-
11:33
-
11:26
-
11:21
-
11:09
-
11:05
-
10:36
-
10:32
-
10:25
-
10:21
-
10:13
-
10:00
-
09:36
-
09:24
-
08:57
-
08:39
-
08:19
-
07:58
-
07:20
-
07:09
-
06:38
-
06:08
-
05:51
Партнерский контент