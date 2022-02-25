Вайсфельд — о «Йокерите»: в Финляндии каждый год устраивают демонстрации, а мы их терпим

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал новость о том, что «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина.
«Не знаю, какие цели преследовались в связи с участием «Йокерита» в КХЛ. В спортивном плане с ними одни проблемы каждый год. Геополитические задачи — это один вопрос, а в хоккее я не вижу от них никакой пользы.
«Йокерит» в этом году назывался даже одним из фаворитов розыгрыша. У них каждый год какие-то чудеса. То только на выезде играли, то ещё что-то. Когда «Йокерит» сильно играл в плей-офф? Ни один розыгрыш хорошо не провели. А история, которая сейчас произошла, совершенно ожидаемая. Поэтому что переживать? Сейчас речь вообще не о хоккее. Надо понимать, что дальше с миром будет.
«Йокерит» — это частная проблема. В Финляндии каждый год устраивают какие-то демонстрации, а мы их терпим. То, что с ними были одни проблемы, это очевидно. Ни одного сезона без этого не было. Игры с «Йокеритом» в КХЛ — это была целая история», — приводит слова Вайсфельда «Рейтинг букмекеров».
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