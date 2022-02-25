Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Йокериту» присуждены технические поражения в серии плей-офф КХЛ со «Спартаком»

«Йокериту» присуждены технические поражения в серии плей-офф КХЛ со «Спартаком»
Комментарии

КХЛ вынесла решение по серии первого раунда плей-офф КХЛ «Йокерит» — «Спартак», сообщает пресс-служба лиги.

«Йокериту» присуждены технические поражения в серии со «Спартаком».

Согласно п. 20 ст. 30 дисциплинарного регламента КХЛ команде, не явившейся на матч или сорвавшей его присуждается техническое поражение. Отказ ХК «Йокерит» от участия в розыгрыше Кубка Гагарина (официальное письмо получено 25.02.2022) означает его неявку на матчи серии первого раунда плей-офф со «Спартаком».

По итогам четырёх технических поражений «Йокерита» «Спартак» становится победителем серии и проходит в полуфинал Западной конференции.

Остальные серии первого раунда плей-офф пройдут согласно установленному календарю", — говорится в сообщении.

Новость по теме
Крикунов — о «Йокерите»: пусть скажут спасибо, что стали чемпионами Олимпиады — и прощайте
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022