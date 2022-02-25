«Йокериту» присуждены технические поражения в серии плей-офф КХЛ со «Спартаком»

КХЛ вынесла решение по серии первого раунда плей-офф КХЛ «Йокерит» — «Спартак», сообщает пресс-служба лиги.

«Йокериту» присуждены технические поражения в серии со «Спартаком».



Согласно п. 20 ст. 30 дисциплинарного регламента КХЛ команде, не явившейся на матч или сорвавшей его присуждается техническое поражение. Отказ ХК «Йокерит» от участия в розыгрыше Кубка Гагарина (официальное письмо получено 25.02.2022) означает его неявку на матчи серии первого раунда плей-офф со «Спартаком».



По итогам четырёх технических поражений «Йокерита» «Спартак» становится победителем серии и проходит в полуфинал Западной конференции.



Остальные серии первого раунда плей-офф пройдут согласно установленному календарю", — говорится в сообщении.