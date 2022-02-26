Плющев — о снятии «Йокерита»: почему нельзя было на 1 строчку выше поднять «Торпедо»?

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о ситуации с парой «Йокерит» — «Спартак» в первом раунде плей-офф КХЛ после снятия финского клуба и автоматического прохода красно-белых в следующую стадию.
«Сложно сказать, как это решение отразится на «Спартаке». У них есть тренеры, руководители клуба, наверное, они что-то планируют. После того как «Йокерит» объявил, что отказывается от участия в плей-офф, почему нельзя было на одну строчку поднять «Торпедо»? Тем более руководители клуба заявляли, что готовы принять участие в случае каких-либо изменений.
Оставили болельщиков и хоккеистов без игры. Это всё говорит о том, что решения нужно уметь принимать оперативно, а не ждать отмашки», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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