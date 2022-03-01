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В федерации хоккея Беларуси отреагировали на отстранение со стороны ИИХФ

В федерации хоккея Беларуси отреагировали на отстранение со стороны ИИХФ
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Федерация хоккея Беларуси выпустила заявление относительно решения ИИХФ об отстранении национальной, сборных и клубных команд Беларуси от участия в турнирах под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

«Будучи спортивной организацией, мы глубоко убеждены в том, что миссией спорта, и хоккея в частности, является объединение людей, способствование дружбе, духу честной игры и единству, особенно в трудные времена, а не разъединение людей путём принятия несправедливых дискриминирующих решений, прямо противоречащих уставу ИИХФ.

Белорусские спортсмены не принимают участия в вооружённом конфликте — это очевидно. Поэтому, несмотря на абсурдность и неспортивный характер принятого в ИИХФ решения, федерация хоккея Беларуси продолжит работу по развитию хоккея в стране и предоставлению всем своим спортсменам равных возможностей для профессионального роста и развития», — гласит заявление федерации хоккея Беларуси.

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