«Баффало» крупно обыграл на выезде «Торонто», прервав 6-матчевую серию поражений

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1, благодаря чему им удалось прервать 6-матчевую серию поражений.
В составе «Сэйбрз» отличились Джейкоб Брайсон, Виктор Олофссон, Тейдж Томпсон, Джефф Скиннер и Кайл Окпосо. Автором единственной заброшенной шайбы у «Мэйпл Лифс» стал Расмус Сандин.
27-летний российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 13 минут и отметился лишь двумя бросками в створ ворот, завершив игру с показателем полезности «0».
«Торонто Мэйпл Лифс» с 74 очками в 54 матчах остаётся на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, а «Баффало Сэйбрз» занимает предпоследнее, 15-е, место в этой же конференции, набрав 42 очка в 55 играх.
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