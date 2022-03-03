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«Баффало» крупно обыграл на выезде «Торонто», прервав 6-матчевую серию поражений

«Баффало» крупно обыграл на выезде «Торонто», прервав 6-матчевую серию поражений
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1, благодаря чему им удалось прервать 6-матчевую серию поражений.

В составе «Сэйбрз» отличились Джейкоб Брайсон, Виктор Олофссон, Тейдж Томпсон, Джефф Скиннер и Кайл Окпосо. Автором единственной заброшенной шайбы у «Мэйпл Лифс» стал Расмус Сандин.

27-летний российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 13 минут и отметился лишь двумя бросками в створ ворот, завершив игру с показателем полезности «0».

«Торонто Мэйпл Лифс» с 74 очками в 54 матчах остаётся на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, а «Баффало Сэйбрз» занимает предпоследнее, 15-е, место в этой же конференции, набрав 42 очка в 55 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2022, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Брайсон (Козенс, Миттельштадт) – 02:26 (5x4)   1:1 Сандин (Бантинг, Марнер) – 11:48 (5x5)   1:2 Олофссон (Асплунд, Далин) – 32:19 (5x5)   1:3 Томпсон (Скиннер, Так) – 38:31 (5x5)   1:4 Скиннер – 46:39 (5x5)   1:5 Окпосо (Козенс, Писик) – 51:50 (5x5)
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