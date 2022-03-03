Федерация хоккея Канады выступила против выступления России и Беларуси на Паралимпиаде

Федерация хоккея Канады выступила с заявлением против российской и белорусской сборных, которые допущены до Паралимпиады.
«Федерация хоккея Канада полностью поддерживает Паралимпийский комитет Канады в его позиции о том, что российские и белорусские спортсмены не должны быть допущены к участию в зимних Паралимпийских играх 2022 года.
Спортивное сообщество объединилось, чтобы выразить солидарность с народом Украины, и наша организация не считает правильным, чтобы российские и белорусские спортсмены участвовали в одном из самых престижных спортивных соревнований, в то время как невинные люди подвергаются неспровоцированным нападениям.
Хоккейная Канада категорически не согласна с решением Международного паралимпийского комитета (МПК) разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх 2022 года. Мы сталкиваемся с гуманитарной проблемой, которая больше, чем хоккей и спорт, и мы твёрдо верим, что необходимо приложить все усилия, чтобы заставить МПК пересмотреть своё решение. Мы тесно сотрудничаем с Паралимпийским комитетом Канады, чтобы изучить все возможные варианты для достижения положительных результатов для наших спортсменов, которые неустанно работали в течение последних четырёх лет, чтобы побороться за золотую медаль на Паралимпийских играх», – цитирует заявление журналист Дэвин Херокс в «Твиттере».
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