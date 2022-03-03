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Воробьёв — о 6:2 с «Барысом»: время думать не о персоналиях, а о том, что нужно для побед

Воробьёв — о 6:2 с «Барысом»: время думать не о персоналиях, а о том, что нужно для побед
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Барысом» (6:2) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022.

«Хорошее, боевое начало. Много силовых приёмов, активно. Мы это хотели видеть от ребят. Большинство хорошо сработало сегодня, Вася здорово сыграл. Заслужили сегодня хорошую победу. Почему Виделля оставили вне заявки? Во-первых, Фил Майе выздоровел. Будем думать от игры к игре. Посчитали, что для команды сейчас будет так лучше. Сейчас не время думать о персоналиях, а думать о том, что нужно для победы.

Как он сыграл? Быстроты ему не хватало. Он у нас такой, определяющий игрок, центр. Рады его возвращению», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.

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