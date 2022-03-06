Никитин прокомментировал поражение «Локомотива» от ЦСКА в четвёртом овертайме

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от московского ЦСКА в четвёртом овертайме третьего матча серии первого раунда плей-офф (2:3, ОТ).

«По сегодняшней игре говорить уже особо нечего. Готовимся к следующему матчу.

В третьем матче ведём в счёте, но проигрываем, это какой-то рок? Здесь не рок. Здесь играют две сильные команды. Где-то, скажем так, надо заслужить победу, пройти через это. Всё на грани. Поэтому и сказал, что готовимся к следующей игре», – цитирует Никитина официальный сайт клуба.

Напомним, встреча, которая началась 5 марта в 19:30 мск, завершилась после полуночи. Решающую шайбу на 127-й минуте матча забросил Максим Соркин. Этот матч стал вторым по продолжительности в истории КХЛ.