Никитин прокомментировал поражение «Локомотива» от ЦСКА в четвёртом овертайме
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от московского ЦСКА в четвёртом овертайме третьего матча серии первого раунда плей-офф (2:3, ОТ).
«По сегодняшней игре говорить уже особо нечего. Готовимся к следующему матчу.
В третьем матче ведём в счёте, но проигрываем, это какой-то рок? Здесь не рок. Здесь играют две сильные команды. Где-то, скажем так, надо заслужить победу, пройти через это. Всё на грани. Поэтому и сказал, что готовимся к следующей игре», – цитирует Никитина официальный сайт клуба.
Напомним, встреча, которая началась 5 марта в 19:30 мск, завершилась после полуночи. Решающую шайбу на 127-й минуте матча забросил Максим Соркин. Этот матч стал вторым по продолжительности в истории КХЛ.
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