Кудашов оценил игру московского «Динамо» в третьем матче плей-офф с «Северсталью»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги третьей встречи с «Северсталью» (3:1) в плей-офф Кубка Гагарина.
«Я думаю, что получилась интересная игра, зрителям она понравилась. Вообще, серия идёт очень упорная и интересная. Более собранно сыграли сегодня в обороне, это нам принесло свои плоды.
Вы знаете, тренерская работа — мотивировать. Но тем не менее игроки очень серьёзно готовились к плей-офф, поэтому мотивация была не так необходима.
Как оценю сегодняшнюю игру Александра Ерёменко? Команда выиграла в первую очередь. Я никогда никого не выделяю, потому что играет вся команда. Надёжно сыграл. Что мешало действовать более собранно в обороне в прошлых матчах? Ряд моментов: иногда эмоции перехлёстывали, иногда болельщики гнали вперёд, забить быстрее хотели.
С чем связано большое количество удалений сегодня? У нас и первые игры были такие же. Не со всеми удалениями я согласен, потому что игроки применяли силовые приёмы, но, по моему мнению, эти удаления не всегда тянули на две минуты», — цитирует Кудашова официальный сайт «Динамо».
- 6 марта 2022
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