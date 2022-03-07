Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 7 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Лос-Анджелес Кингз» всухую обыграл «Баффало Сэйбрз».

Две передачи Владимира Тарасенко не помогли «Сент-Луис Блюз» одержать победу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

Дубль и пас Кирилла Капризова затмил хет-триком Джейсон Робертсон, который помог «Даллас Старз» обыграть «Миннесоту Уайлд».

Андрей Василевский совершил несколько потрясающих сейвов и помог «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержать победу во встрече с «Чикаго Блэкхоукс».

«Каролина Харрикейнз» оказалась сильнее «Сиэтл Кракен».

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Виннипег Джетс» благодаря бенефису Игоря Шестёркина.

«Анахайм Дакс» в овертайме сломил сопротивление «Сан-Хосе Шаркс».

Гол Джека Айкела за шесть секунд до конца третьего периода принёс «Вегас Голден Найтс» победу во встрече с «Оттавой Сенаторз».

В Восточной конференции первое место занимает «Каролина», в активе которой 83 очка в 56 матчах. На второй строчке идёт «Тампа», набравшая 80 баллов в 55 встречах. Не отстаёт и «Флорида Пантерз», которая набрала 79 очков в 55 матчах.



На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш», сохранивший колоссальный задел перед конкурентами — 85 баллов после 56 встреч. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», набравший 73 очка в 54 матчах. Тройку замыкает «Сент-Луис», на счету которого 71 балл после 55 встреч.