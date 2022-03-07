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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 7 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Лос-Анджелес Кингз» всухую обыграл «Баффало Сэйбрз».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Атанасиу (Андерсон, Калиев) – 36:55 (5x5)   0:2 Атанасиу (Иафалло, Лизотт) – 59:01 (en)   0:3 Браун (Дано) – 59:53 (en)

Две передачи Владимира Тарасенко не помогли «Сент-Луис Блюз» одержать победу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Смит (Братт, Хишир) – 09:47 (5x5)   2:0 Мерсер (Хьюз, Веси) – 29:26 (5x5)   2:1 Крюг (Тарасенко, Кайру) – 42:08 (5x5)   2:2 Кайру (Шенн, Тарасенко) – 45:44 (5x5)   3:2 Хэмилтон (Заха, Хьюз) – 61:12 (3x3)

Дубль и пас Кирилла Капризова затмил хет-триком Джейсон Робертсон, который помог «Даллас Старз» обыграть «Миннесоту Уайлд».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 00:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 6
Даллас Старз
Даллас
1:0 Штурм (Бьюгстад, Дюхайм) – 10:52 (5x5)   1:1 Павелски (Сегин, Сутер) – 19:57 (5x4)   1:2 Робертсон (Клингберг, Бенн) – 21:38 (5x4)   1:3 Тафти (Клингберг, Гленденинг) – 23:13 (5x5)   1:4 Робертсон (Хинц, Павелски) – 29:52 (5x5)   2:4 Капризов (Фиала, Цуккарелло) – 56:19 (6x5)   3:4 Капризов (Цуккарелло, Сперджен) – 58:03 (6x5)   3:5 Бенн (Линделль) – 58:55 (en)   3:6 Робертсон (Хинц) – 59:28 (en)

Андрей Василевский совершил несколько потрясающих сейвов и помог «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержать победу во встрече с «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Строум (Кейн, Дебринкэт) – 07:51 (5x5)   1:1 Рэддиш (Фут, Сергачёв) – 21:09 (5x5)   2:1 Кейн (Хагель, Джонс) – 26:09 (5x5)   2:2 Хедман (Стэмкос, Кучеров) – 35:17 (5x5)   2:3 Фут (Чирелли, Макдона) – 36:48 (5x5)   2:4 Хедман (Сергачёв, Пойнт) – 41:51 (5x5)   2:5 Перри – 42:04 (5x5)   2:6 Сергачёв (Колтон) – 42:23 (5x5)   3:6 Дебринкэт (Строум) – 47:05 (5x5)

«Каролина Харрикейнз» оказалась сильнее «Сиэтл Кракен».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Веннберг (Йернкрок, Гурд) – 23:12 (5x4)   1:1 Нидеррайтер (Котканиеми, Джарвис) – 27:10 (5x4)   1:2 Йернкрок (Ларссон) – 28:16 (5x5)   2:2 Терявяйнен (Ахо, Трочек) – 37:22 (5x4)   3:2 Нечас (Шей, Песке) – 50:22 (5x5)

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Виннипег Джетс» благодаря бенефису Игоря Шестёркина.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Гудроу (Труба, Хитил) – 02:01 (5x5)   0:2 Крайдер (Панарин, Фокс) – 17:28 (5x4)   1:2 Элерс (Копп, Пионк) – 33:34 (5x4)   1:3 Крайдер (Зибанеджад, Лафренье) – 46:21 (5x5)   1:4 Зибанеджад (Труба, Панарин) – 49:32 (5x5)

«Анахайм Дакс» в овертайме сломил сопротивление «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Кутюр (Майер, Хатакка) – 07:47 (5x5)   1:1 Хенрик (Комтуа, Терри) – 21:41 (5x5)   1:2 Власик (Мелош) – 22:57 (5x5)   2:2 Милано (Хенрик, Фаулер) – 39:39 (5x5)   3:2 Ракелль (Терри, Фаулер) – 60:14 (3x3)

Гол Джека Айкела за шесть секунд до конца третьего периода принёс «Вегас Голден Найтс» победу во встрече с «Оттавой Сенаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Маршессо (Смит) – 26:46 (5x5)   1:1 Ткачук (Уайт, Штюцле) – 28:53 (5x4)   2:1 Айкел (Пасиоретти, Маршессо) – 59:54 (5x4)

В Восточной конференции первое место занимает «Каролина», в активе которой 83 очка в 56 матчах. На второй строчке идёт «Тампа», набравшая 80 баллов в 55 встречах. Не отстаёт и «Флорида Пантерз», которая набрала 79 очков в 55 матчах.

На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш», сохранивший колоссальный задел перед конкурентами — 85 баллов после 56 встреч. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», набравший 73 очка в 54 матчах. Тройку замыкает «Сент-Луис», на счету которого 71 балл после 55 встреч.

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