Андрей Василевский совершил два сумасшедших сейва в матче с «Чикаго»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3) совершил несколько сумасшедших сейвов.

Сначала вратарь остановил контратаку «чёрных ястребов». Брэндон Хагель переводил на Кирби Дака, который отправлял шайбу броском в касание в пустой угол ворот. Василевский успел переместиться и отразил бросок черенком клюшки.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Затем случился второй эпизод. Алекс Дебринкэт отдавал передачу на Патрика Кейна, который также бросал по пустому углу ворот. Василевский каким-то чудом смог переложиться и, растянувшись, поймал шайбу ловушкой.

Эпизод можно увидеть здесь.

Напомним, в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этой игре одержали гости со счётом 6:3. Андрей Василевский отразил 24 броска по своим воротам.