Голевая передача Зуба помогла «Оттаве» одолеть «Сиэтл»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 2:1.



Гости открыли счёт уже на 3-й минуте матча – забил Бренден Диллон. На 19-й минуте ответил голом Джек Хьюз. На 40-й минуте точку в матче поставил Кайл Коннор.

В параллельном матче в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» принимала «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.



За победителей забивали Джош Норрис (дубль), Брэди Ткачук с передачи россиянина Артёма Зуба и Паркер Келли. У гостей заброшенными шайбами отметились Джаред Макканн, Райан Донато и Мэйсон Эпплтон.