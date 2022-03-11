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Голевая передача Зуба помогла «Оттаве» одолеть «Сиэтл»

Голевая передача Зуба помогла «Оттаве» одолеть «Сиэтл»
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 2:1.

Гости открыли счёт уже на 3-й минуте матча – забил Бренден Диллон. На 19-й минуте ответил голом Джек Хьюз. На 40-й минуте точку в матче поставил Кайл Коннор.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Диллон (Шайфли, Уилер) – 03:22 (5x5)   1:1 Хьюз (Братт, Сиверсон) – 18:27 (5x4)   1:2 Коннор – 39:06 (5x5)

В параллельном матче в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» принимала «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.

За победителей забивали Джош Норрис (дубль), Брэди Ткачук с передачи россиянина Артёма Зуба и Паркер Келли. У гостей заброшенными шайбами отметились Джаред Макканн, Райан Донато и Мэйсон Эпплтон.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Норрис (Ткачук, Холден) – 08:32 (5x5)   2:0 Ткачук (Зуб, Штюцле) – 25:43 (5x5)   3:0 Келли – 27:40 (5x5)   3:1 Макканн (Данн, Эберле) – 49:14 (5x5)   3:2 Донато (Олексяк, Гики) – 49:50 (5x5)   3:3 Эпплтон (Гурд, Блэквелл) – 53:01 (5x5)   4:3 Норрис (Шабо, Браун) – 62:34 (4x3)
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