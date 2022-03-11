Голевая передача Зуба помогла «Оттаве» одолеть «Сиэтл»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 2:1.
Гости открыли счёт уже на 3-й минуте матча – забил Бренден Диллон. На 19-й минуте ответил голом Джек Хьюз. На 40-й минуте точку в матче поставил Кайл Коннор.
В параллельном матче в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» принимала «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.
За победителей забивали Джош Норрис (дубль), Брэди Ткачук с передачи россиянина Артёма Зуба и Паркер Келли. У гостей заброшенными шайбами отметились Джаред Макканн, Райан Донато и Мэйсон Эпплтон.
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