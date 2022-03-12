Болельщик вывесил российский флаг на матче НХЛ между «Ванкувером» и «Вашингтоном»

Один из болельщиков, присутствующих на матче регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Вашингтон Кэпиталз», вывесил на трибунах российский триколор. Об этом сообщает североамериканский журналист издания Daily Hive Vancouver Роб Уилльямс в своём «твиттере».

Напомним, что участие в матче принимают сразу четыре российских хоккеиста – в составе «столичных» это защитник Дмитрий Орлов и нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкина, а за «Кэнакс» выступает 20-летний форвард Василий Подколзин. В запасе «Вашингтона» остался ещё один российский игрок — это вратарь Илья Самсонов.

Примечательно, что к окончанию первого периода все голы на счету российского хоккеиста – форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который оформил дубль, а его партнёр по команде Александр Овечкин заработал балл за результативность, отдав голевую передачу.

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