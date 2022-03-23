Агент Мозякина: разговоров о возвращении Сергея в хоккей в том или ином виде не ведётся

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы экс-форварда Сергея Мозякина, ответил на вопрос о возможном возвращении Сергея в хоккей.
«Сергей Мозякин занимается семейными вопросами, посвящает семье всё время. Разговоров о том, что он вернётся в хоккей в том или ином виде, сейчас не ведётся. Это беспредметный разговор», – сказал Паремузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, 5 июля 2021 года стало известно, что Мозякин принял решение завершить профессиональную карьеру. Контракт 40-летнего нападающего с «Металлургом» истёк 30 апреля. 6 июля «Металлург» вывел из обращения 10-й номер, под которым выступал хоккеист, в качестве признания уникальных достижений игрока.
Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Форвард является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. Кроме того, Мозякин — лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212).
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