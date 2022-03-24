Малкин вышел на чистое 59-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче с «Баффало Сэйбрз» набрал два очка (1+1) и вышел на чистое 59-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Россиянин превзошёл экс-форварда «Сент-Луис Блюз» Берни Федерко. Теперь на счету Малкина 1132 очка (437+695) за карьеру в регулярных чемпионатах. Следующая цель российского форварда — Мариан Хосса, который занимает 58-е место с 1134 очками.

Среди действующих игроков Малкин занимает пятое место, уступая Джо Торнтону (1536), Александру Овечкину (1396), Сидни Кросби (1389) и Патрику Кейну (1159).

В списке российских бомбардиров НХЛ Малкин занимает третье место следом за Овечкиным и Сергеем Фёдоровым.

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