Форвард «Вашингтона» оштрафован за повторную симуляцию в рамках одного сезона НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Гарнет Хэтэуэй оштрафован за симуляцию в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (4:3, бул.), сообщает пресс-служба лиги.



Американец получил штраф на $ 2 тыс. за повторную симуляцию в рамках одного сезона. Ранее Хэтэуэй симулировал в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». В случае третьей симуляции игрок получит штраф в размере $ 3 тыс., а после пятой будет также наказан главный тренер команды. Деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.



В текущем регулярном чемпионате Хэтэуэй принял участие в 60 встречах, набрав 21 (10+11) очко при показателе полезности «+19». «Вашингтон» занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 80 очков после 65 матчей.