Форвард «Вашингтона» оштрафован за повторную симуляцию в рамках одного сезона НХЛ
Поделиться
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Гарнет Хэтэуэй оштрафован за симуляцию в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (4:3, бул.), сообщает пресс-служба лиги.
Американец получил штраф на $ 2 тыс. за повторную симуляцию в рамках одного сезона. Ранее Хэтэуэй симулировал в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». В случае третьей симуляции игрок получит штраф в размере $ 3 тыс., а после пятой будет также наказан главный тренер команды. Деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.
В текущем регулярном чемпионате Хэтэуэй принял участие в 60 встречах, набрав 21 (10+11) очко при показателе полезности «+19». «Вашингтон» занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 80 очков после 65 матчей.
Комментарии
- 25 марта 2022
-
12:40
-
12:17
-
12:11
-
12:00
-
11:42
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:29
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:39
-
08:31
-
08:25
-
08:01
-
07:39
-
06:48
-
06:22
-
05:56
-
05:35
-
05:19
-
04:58
-
04:55
-
04:45
-
04:16
-
03:33
- 24 марта 2022
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
23:02
-
22:52
Партнерский контент