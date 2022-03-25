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Сушинский: Жамнов не пойдёт в клуб, как Карпин. Он мотиватор, кто будет ставить систему?

Сушинский: Жамнов не пойдёт в клуб, как Карпин. Он мотиватор, кто будет ставить систему?
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Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением, может ли главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов возглавить клуб КХЛ.

«Считаю, что это невозможно. Жамнов в первую очередь мотиватор, но ведь нужен и тот, кто будет ставить систему, проводить тренировочный процесс. А кто у него в национальной команде этим занимается? Правильно, Кудашов! А ведь он и так работает главным тренером в «Динамо», поэтому вряд ли пойдёт за Алексеем в какой-то клуб.

К примеру, Хартли в «Авангарде» тоже мотиватор, но ведь у него есть Клутье, который ставит систему, Курьянов, который работает с большинством, Рябыкин, который занимается защитниками. И Хартли в их работу не лезет — он ставит общую картину. Вспомните, у Быкова был Захаркин, у Знарка — Витолиньш. Так что Жамнов не пойдёт в клуб, как Карпин. В хоккее это невозможно», — приводит слова Сушинского BetOn Mobile.

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