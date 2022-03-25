Александр Кадейкин прокомментировал свой курьёзный гол в ворота «Трактора»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин после поражения в пятом матче серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (1:2, 2-3) прокомментировал итоги встречи, а также свой курьёзный гол.
«Равная игра, всё очень близко. В третьем периоде всё решила игра в большинстве — мы не забили, а они забили. Считаем ли, что «Салават» до сих пор андердоги? Мы никак не считаем. У нас был наигран хороший резерв. Команда быстро пересобралась. У нас есть система, которую мы стараемся выполнять. Когда выходим на лёд, то думаем об игре. Ни один хоккеист не думает во время матча, хорошие ли у него шансы на победу.
Мой гол? Были заряженные сегодня. Моментов было много. Где-то думаешь, что нужно просто бросать в сторону ворот. И так работает. Игра моей тройки не складывается? Почему? В каждой встрече мы создаём моменты. Просто не складывается реализация. Как правильно психологически подготовиться к шестому матчу? Да всё нормально. Сегодня не получилось, но по игре всё было ровно. Нужно подработать несколько моментов – и все будет нормально», — приводит слова Кадейкина «Горобзор.ру».
- 25 марта 2022
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