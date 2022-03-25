«Салават» забил курьёзный гол в ворота «Трактора». Шайба залетела с отрицательного угла
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит пятый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и уфимским «Салаватом Юлаевым». К середине первого периода гости ведут со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 10-й минуте уфимцы вышли вперёд. Форвард «Салавата» Александр Кадейкин здорово поборолся у лицевого борта и нанёс бросок с отрицательного угла — шайба от щитка Романа Вилла влетела в сетку.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, счёт в серии равный — 2:2. В прошлой встрече «Трактор» одержал разгромную победу со счётом 7:1.
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