Гол и победный буллит Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3 основное время, 2:1 в серии буллитов).

В составе «Вашингтона» забивали Энтони Манта, Ник Дженсен и российский нападающий Александр Овечкин. Также Овечкин реализовал решающий буллит. Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей и реализовал послематчевый буллит. Защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. Голкипер Илья Самсонов сделал 29 сейвов.

За «Баффало» дубль оформил Джефф Скиннер и ещё одну шайбу на свой счёт записал Виктор Олофссон.

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