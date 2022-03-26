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Гол и победный буллит Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало»

Гол и победный буллит Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3 основное время, 2:1 в серии буллитов).

В составе «Вашингтона» забивали Энтони Манта, Ник Дженсен и российский нападающий Александр Овечкин. Также Овечкин реализовал решающий буллит. Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей и реализовал послематчевый буллит. Защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. Голкипер Илья Самсонов сделал 29 сейвов.

За «Баффало» дубль оформил Джефф Скиннер и ещё одну шайбу на свой счёт записал Виктор Олофссон.

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НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Бекстрём, Уилсон) – 09:15 (5x5)   1:1 Скиннер (Томпсон) – 15:49 (5x5)   1:2 Дженсен (Орлов, Шири) – 24:06 (5x5)   2:2 Скиннер (Самуэльссон) – 30:23 (5x5)   3:2 Олофссон (Миттельштадт, Асплунд) – 32:55 (5x4)   3:3 Овечкин (Кузнецов) – 36:47 (5x5)   3:4 Овечкин – 65:00 (ПБ)
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