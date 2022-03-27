«Эдмонтон» хочет предложить новый контракт Эвандеру Кейну

«Эдмонтон Ойлерз» собирается предложить новый контракт нападающему Эвандеру Кейну, сообщает в «Твиттере» журналист Боб Стауффер.



Напомним, форвард перешёл в стан «нефтяников» по ходу текущего сезона после того, как расторг контракт с «Сан-Хосе Шаркс» и заключил соглашение до конца сезона с кэпхитом $ 2,1 млн.



8 января 2022 года «Сан-Хосе Шаркс» выставил 30-летнего нападающего на драфт отказов, чтобы разорвать с ним контракт. В заявлении «Шаркс» говорилось, что клуб проинформировал хоккеиста о своём намерении, которое стало следствием «нарушения игроком стандартного контракта НХЛ и COVID-протоколов в АХЛ».



Ранее Кейн был наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ. Сообщалось, что он подделал справку о вакцинации.



В текущем регулярном чемпионате Кейн провёл 27 матчей, набрав 23 (15+8) очка при общей полезности «+9».