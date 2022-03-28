Главный тренер сборной России по хоккею отреагировал на хет-трик Евгения Малкина в НХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отреагировал на хет-трик форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в Национальной хоккейной лиге.
«Евгений Малкин – молодец, надо отдать ему должное. У человека была тяжёлая травма, понятно, что нужно время на восстановление, это не быстрый процесс. Но тот факт, что Женька продолжает играть и показывает свой высокий уровень – это хорошо. Женя – большой мастер, надеемся, что и в дальнейшем будет так же. Что он будет играть на своём высоком уровне», – сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Евгений Малкин в матче с «Детройт Ред Уингз» (11:2) оформил хет-трик и отдал одну голевую передачу. Теперь на счету Малкина 32 (16+16) очка в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ. Всего в НХЛ на счету Евгения 970 матчей, в которых он заработал 1136 (440+696) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+67». Его 8-летний контракт с клубом на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает по окончании нынешнего сезона.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 28 марта 2022
-
13:41
-
13:30
-
13:10
-
12:10
-
11:54
-
11:37
-
11:30
-
11:00
-
10:56
-
10:41
-
10:30
-
10:02
-
10:00
-
09:06
-
08:58
-
08:50
-
08:25
-
08:17
-
08:02
-
08:00
-
07:49
-
07:41
-
07:21
-
06:43
-
06:20
-
06:13
-
06:11
-
05:56
-
05:34
-
04:43
-
04:26
-
04:08
-
03:57
-
03:40
-
03:15