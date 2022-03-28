Главный тренер сборной России по хоккею отреагировал на хет-трик Евгения Малкина в НХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отреагировал на хет-трик форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в Национальной хоккейной лиге.

«Евгений Малкин – молодец, надо отдать ему должное. У человека была тяжёлая травма, понятно, что нужно время на восстановление, это не быстрый процесс. Но тот факт, что Женька продолжает играть и показывает свой высокий уровень – это хорошо. Женя – большой мастер, надеемся, что и в дальнейшем будет так же. Что он будет играть на своём высоком уровне», – сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Евгений Малкин в матче с «Детройт Ред Уингз» (11:2) оформил хет-трик и отдал одну голевую передачу. Теперь на счету Малкина 32 (16+16) очка в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ. Всего в НХЛ на счету Евгения 970 матчей, в которых он заработал 1136 (440+696) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+67». Его 8-летний контракт с клубом на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает по окончании нынешнего сезона.

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