Бузова с женой Погребняка праздновали победу «Авангарда», Сведбергу оказывали помощь. Фото

28 марта в Балашихе на льду стадиона «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в шестом матче в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 со счётом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результативность серии плей-офф Кубка Гагарина с «Авангардом» (47 шайб в 6 матчах), а также оценил слова наставника омского клуба Боба Хартли.



«Рекорд по результативности серии в плей-офф? Команды умеют забивать, плюс приходится раскрываться, если кто-то выигрывает в две-три шайбы. Я не знаю, как будет развиваться сценарий седьмой игры, я не похож на ясновидящего. Посмотрим, как будет складываться.



Хартли сказал, что теперь под давлением оказался «Металлург»? Да Хартли умеет красиво говорить, что же вы на него ведётесь постоянно, ёлки-палки. Он красавец, у него международный опыт и высшая квалификация в этом деле», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Металлург» Мг — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.