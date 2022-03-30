В «СКА Арене» рассказали о ходе строительства хоккейного стадиона в Санкт-Петербурге

Директор по связям с общественностью и СМИ ООО «СКА Арены» Ольга Рудакова рассказала о ходе строительства стадиона в Санкт-Петербурге.
«Строительство объекта идёт в графике. Ввод в эксплуатацию здания намечен на конец года. Сейчас на 95% залиты монолитные конструкции. По секторам выполняется остекление фасада здания и ведётся монтаж центрального купола. 12 ферм из 20 уже смонтированы на отметке +35 метров, ещё две собраны и готовятся к подъёму на проектную отметку. Также идёт прокладка инженерных сетей, черновая отделка внутренних помещений с 1 по 5 этажи. Протестирован запуск первого лифтового оборудования. На апрель-май запланировано начало работ по благоустройству парковой территории», – сказала Рудакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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