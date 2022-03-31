Снайперская гонка НХЛ: Драйзайтль догнал Мэттьюса

Прямо сейчас идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги в котором «Эдмонтон Ойлерс» дома принимает «Лос-Анджелес Кингс».
На данный момент счёт ничейный 3:3. Один из голов «Ойлерс» забил форвард Леон Драйзайтль. 26-летний нападающий снова догнал в списке снайперов НХЛ Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс». Оба хоккеиста забросили в текущей регулярке по 49 шайб.
Тройку лучших замыкает форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, на счету которого 46 шайб за 68 матчей. Следом идёт капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся 42 раза в 66 встречах. Ещё один россиянин в топ-10 — форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. На его счету 37 голов в 64 встречах.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 31 марта 2022
-
07:23
-
07:09
-
06:45
-
06:42
-
05:52
-
05:50
-
05:36
-
05:26
-
05:24
-
04:59
-
04:09
-
03:26
-
02:17
- 30 марта 2022
-
23:55
-
23:27
-
23:00
-
22:45
-
22:30
-
22:15
-
22:00
-
21:45
-
21:25
-
21:15
-
21:00
-
20:46
-
20:33
-
20:24
-
20:22
-
20:16
-
20:13
-
20:03
-
19:59
-
19:54
-
19:42
-
19:35