Снайперская гонка НХЛ: Драйзайтль догнал Мэттьюса

Прямо сейчас идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги в котором «Эдмонтон Ойлерс» дома принимает «Лос-Анджелес Кингс».

На данный момент счёт ничейный 3:3. Один из голов «Ойлерс» забил форвард Леон Драйзайтль. 26-летний нападающий снова догнал в списке снайперов НХЛ Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс». Оба хоккеиста забросили в текущей регулярке по 49 шайб.

Тройку лучших замыкает форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, на счету которого 46 шайб за 68 матчей. Следом идёт капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся 42 раза в 66 встречах. Ещё один россиянин в топ-10 — форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. На его счету 37 голов в 64 встречах.

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