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Сушинский — об уходе Хартли: «Авангарду» будет тяжело заменить Боба

Сушинский — об уходе Хартли: «Авангарду» будет тяжело заменить Боба
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Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал уход Боба Хартли с поста главного тренера омского клуба.

«Я знал, что Хартли уйдёт. Когда подписывал его второй раз, он чётко сказал, что это его последний контракт в жизни. Для меня это не было откровением. Конечно, Боба Хартли будет тяжело заменить, но будут искать и что-то найдут», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 года. Вместе с омским клубом он стал обладателем Кубка Гагарина 2021 года, в финале переиграв ЦСКА (4-2). В текущем розыгрыше плей-офф «Авангард» уступил в серии второго раунда Восточной конференции магнитогорскому «Металлургу» (3-4).

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