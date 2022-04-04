«Хоккей в моей крови, но я хочу взять перерыв». Хартли попрощался с «Авангардом» и КХЛ

Понедельник, 4 апреля 2022 года, в «Авангарде» наверняка запомнят как день, в который закончилась эпоха, ведь Боб Хартли официально объявил о своём уходе с поста главного тренера омского клуба. Четыре великолепных года «ястребов» под началом канадского специалиста подошли к концу, в них вместились два финала, один Кубок Гагарина, два Кубка Открытия и ещё масса вещей, которые тяжело измерить привычными критериями результата. С 2018 года Хартли олицетворял в «Авангарде» стабильность, системность, высочайшую рабочую этику и культуру, давал спортивный результат, но пришло время уходить. На финальной пресс-конференции уже бывший тренер «Авангарда» больше часа беседовал с журналистами, которым Боба в КХЛ тоже будет очень сильно не хватать.

Об итогах прошедшего сезона

«В целом, если говорить, я удовлетворён сезоном, мы знали о высоких ожиданиях, ведь мы стали чемпионами, но в такой ситуации действовать интересно. У нас было много новых игроков, мы хорошо провели тренировочные сборы, были травмы, из-за этого был такой не самый лучший старт, но мы справились, стали крепкой семьёй, на пользу нам пошла пауза в январе – игроки выполнили огромный объём работы. В матчах на вылет мы выступили все знают как, но если говорить о сезоне в целом – я удовлетворён».

О завершении работы в «Авангарде»

«Когда второй раз я подписывал контракт с Александром Крыловым и Максимом Сушинским, уже тогда были мысли, что это заключительные мои два года. Хоккей дал мне всё – и мою семью. Ключевую роль играет расстояние, я далеко от моей семьи. У меня есть замечательные внучки, и я ни разу не распаковывал с ними подарки на Рождество, на день рождения — ни разу за 4 года.

Есть информация, что я не хочу ехать в Омск, это неправда, я соглашался ехать именно туда. Я сам родом из Хоксбери, привык к снегу, холоду, заводам, с огромным уважением отношусь к людям, которые там трудятся, и если у меня есть то, о чём я жалею, это то, что мы не сыграли в Омске. Мы привозили Кубок, мы привозили серебряные медали, но это не совсем то. Первые несколько недель в Омске я прогуливался по городу, и я хотел бы там быть, но для меня пришло время побыть с моей семьёй.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Я не заявляю, что ухожу на пенсию, хоккей в моей крови. Если матч в Магнитогорске был последним, я приму это. Если будут варианты – я рассмотрю, но сейчас я хочу взять небольшой перерыв. Благодарю Александра Крылова и Александра Дюкова, когда мы встретились с ними, я понял, какие требования у компании «Газпром нефть», понял эту психологию — никакой посредственности, постоянная нацеленность на успех. Я благодарю за работу всех, с кем работал, от моего тренерского штаба до маркетинга. Я хотел поехать в Омск. И я благодарен за эти 4 года».

О помощниках в «Авангарде»

«Мне всегда везло, и «Авангард» не исключение. Дмитрий Рябыкин был первым, с кем я разговаривал в Дании. Сначала я думал, что он какой-то большой начальник, но потом я узнал, что он работает в системе «Авангарда». Дмитрий готов стать тренером в КХЛ, в этом я абсолютно уверен.



Что касается Антона Курьянова, это человек, у которого логотип «Авангарда» вытатуирован на сердце, думаю, у него в тренерской карьере тоже всё впереди. Сергей Звягин – наверняка лучший тренер вратарей, с кем мне приходилось работать. Я всегда говорил, что хоккей не должен иметь границ, и мой штаб – ещё одно тому подтверждение. Они очень облегчали мою работу, за это я им очень благодарен. Также хочу отметить, что у нас много потрясающих тренеров в МХЛ, ВХЛ, Академии, поэтому думаю, что у них потрясающее будущее».

О возможной работе консультантом «Авангарда»

«Я разговаривал с Дюковым, Крыловым, Волковым. Смогу ли я быть консультантом? Ещё ничего не решено, до сезона много времени, думаю, мы ещё будем обсуждать такие вопросы. Я благодарен своим игрокам, я работал с потрясающими парнями, наверное, я не смогу отблагодарить их в полной мере за всю помощь, что они мне оказали. Я многим обязан «Авангарду», но прямо сейчас я хочу провести время со своей семьёй. Но я всегда готов помочь «Авангарду» в любом проявлении».

О том, как Хартли отговаривали работать в «Авангарде»

«После того как я встретился с Александром Крыловым и Максимом Сушинским, я попросил неделю на раздумья, и пошли слухи, что я могу возглавить «ястребов». Мне стало поступать огромное количество звонков от игроков североамериканских и русских, они говорили: не вздумай ехать в КХЛ, в «Авангард», они сменили 13 тренеров за 10 сезонов, тебя уволят на предсезонке.

Но я доверился своему чутью, Александру Крылову, Илье Ковальчуку — и это было прекрасное время, шикарное время. Мои родители всегда мне говорили: не суди по национальности, расе, религии… И за 4 года у меня появилось очень много друзей, я уезжал с полными чемоданами подарков, я благодарен всем, с кем успел поработать».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О работе с молодёжью

«Я всегда любил работать с молодыми игроками, в Канаде я начинал в молодёжной лиге. Здесь главное – процесс обучения, им необходимо многому научиться. Очень много потрясающих ребят, с которыми я работал и старался вывести на новый уровень. Когда я приехал в КХЛ, тут уже было много классных молодых хоккеистов: Илья Михеев, Клим Костин, Арсений Грицюк, Егор Чинахов, Кирилл Семёнов… Задача тренера – нацеленность на результат команды, но нужно быть и понимающим, прислушиваться к игрокам, дать им всё, чтобы они могли осуществить свою мечту. Дениса Зернова также отмечу, потрясающий игрок. Я смотрел матчи омской молодёжки, там много отличных игроков, уверен, скоро они будут стучать в двери главной команды».

О критике со стороны Кожевникова

«Даже у нас на родине были такие журналисты, которые были не очень дружелюбны к приезжим игрокам, говорили, что они отнимают места у местных. Но жизнь очень коротка, чтобы обращать внимание на такие вещи. Мои родители говорили: ты можешь судить только тех, с кем знаком лично. К сожалению, с Александром Кожевниковым мне не удалось познакомиться, я не знаю его, он не знает меня, на всё происходящее я не обращал внимания, если это делало его счастливым – это хорошо».

О возвращении в большой хоккей

«Вернусь ли в большой хоккей? Я никогда не уйду на пенсию, я уже говорил. С самого начала моей карьеры хоккей меня захватил. Я как ребёнок, который может каждый день ходить в Цирк Никулина, хоккей – моя страсть. Спасибо моей семье, которая всегда меня поддерживала, не загоняла в рамки, понимала всё. У меня много работы здесь, много вопросов, которые надо решить на родине. Что впереди в хоккейном плане – не знаю, но сейчас самое главное, что я здоров и полон энергии — и сейчас в приоритете моя семья».

О лучшем моменте в КХЛ

«Лучший момент в КХЛ? Наше меньшинство 3х5 в шестом матче с ЦСКА. Это лучшее меньшинство 3х5, которое я когда-либо видел, идеальное. Я до сих пор чувствую боль, которую испытывал Дамир Шарипзянов, блокируя броски, он настоящий лидер, железный человек. Говорят, что чемпионы остаются вместе навсегда, и это правда, мы стали настоящей семьёй».

О жизни в России

«Я могу судить только по тем людям, которые меня окружали. Все относились ко мне с огромным уважением и любовью. Когда я выходил за пределы арены, меня тепло приветствовали везде, болельщики меня любили, я чувствовал их поддержку. Увёз с собой чемодан воспоминаний. Хорошие люди – они всюду, и в России их очень много».

О развязке сезона КХЛ

«Я с огромным уважением отношусь к Сергею Фёдорову, помню его по карьере игрока и с интересом слежу за его тренерской карьерой. Предсказываю финал ЦСКА — «Металлург», думаю, там будет фотофиниш, но своим фаворитом назову Магнитогорск, ведь они выбили нас из чемпионской гонки».