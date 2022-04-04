«Удовлетворение нам только снится, будем анализировать игру». С. Фёдоров — об 1:2 со СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги второй встречи финала Запада КХЛ со СКА (1:2, 1-1).
«СКА с победой. Маловато у нас шансов было, «пять на три» не забили. Игра была быстрой и напряжённой. Хотели перевести шайбу в зону соперника и сделали это, но в каких-то моментах не докрутили атаку до конца. Сложно было найти голевые моменты, СКА здорово оборонялся. Надеемся на хороший результат дома.
Думаю, второй период мы сыграли лучше, чем в прошлой игре. Да, пропустили гол, но какие-то моменты вчера отработали на тренировке и сегодня смотрелись немного лучше.
5-25 по броскам в середине матча? Установки играть на удержание никогда не будет, СКА просто хорошо двигал шайбу, здорово выглядел в плане скорости. Мы испытывали трудности в атаке, шайба у нас не держалась. Было понятно, что мы недостаточно много угрожаем воротам.
В плей-офф всё имеет решающее значение. Где-то мы планировали сегодня сыграть по-другому. Думали, будем намного лучше, и в атаке тоже. Подчистили среднюю зону, хорошо переводили шайбу в зону соперника, но дальше не зацепились. Тоже есть над чем подумать, удовлетворение нам только снится, будем анализировать игру.
Сыграли неплохо по заданию, но в атаке недосчитались нескольких бросков, слишком прямолинейно сыграли в большинстве. Хороший или плохой счёт 1-1, это счёт. Начинаешь дома, ведёшь 2-0, но с собой свою площадку на выезд не привезёшь. Сейчас на выезде сыграл 1-1, едешь домой. С собой свою площадку на выезд не привезёшь. Соперник тоже готовится, анализирует. Решающее значение будут иметь много деталей, таких моментов, над которыми команды работают весь сезон. Кто лучше сделает наработанное, тот и будет иметь преимущество.
Меня не волнуют никакие серии, кроме одной. Наверное, для болельщиков это интересный вопрос. Но плей-офф – не о рекордах, а об отдаче наших ребят каждую смену. Мы играем на победу, знаем, как побеждать. Что-то не получилось, это нормально. Не знаю, сыграла ли здесь психология, что мы выиграли девять подряд. Думаю, любой хоккеист стремится побеждать», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 4 апреля 2022
-
23:30
-
23:10
-
22:47
-
22:33
-
22:29
-
22:12
-
22:03
-
21:06
-
20:53
-
20:39
-
20:16
-
19:44
-
19:24
-
19:01
-
18:33
-
18:25
-
18:00
-
17:38
-
17:31
-
16:54
-
16:37
-
16:19
-
16:06
-
15:55
-
15:49
-
15:42
-
15:32
-
15:29
-
15:19
-
14:57
-
14:45
-
13:56
-
13:47
-
13:45
-
13:30