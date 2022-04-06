Давыдов: надеюсь, армейская серия затянется. Хочу посмотреть больше качественного хоккея

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о серии СКА – ЦСКА.



«Санкт-Петербург играет очень быстро, всеми звеньями. ЦСКА – опытная, мощная команда, но в быстром хоккее ей уже не так комфортно.



В нашем противостоянии были отрезки, когда «Динамо» включало скорости и было силой в движении. Как только это происходило, у ЦСКА начинались проблемы. Но бело-голубым не удавалось выдерживать такой стиль на протяжении всех трёх периодов. А СКА в последнем матче удалось, отсюда и результат. Именно эта встреча показала «Динамо», что с ЦСКА можно и нужно играть как минимум на равных.



Каким вижу развитие армейского дерби? Пока у Санкт-Петербурга полностью включились не все лидеры. Мне очень нравится Кузьменко, острый форвард из нашего, советского хоккея. Забивает свои голы Гусев, но он может играть ещё стабильнее. Может забивать и Бурдасов, но пока у него все уходит в «молоко». В «Динамо» в своё время сильнее и полезнее играл Комаров.



Мне нравится и ЦСКА. Как защитник, оцениваю оборону армейцев как самую ровную в КХЛ. Вызывают уважение опытные лидеры ЦСКА, тот же Попов.



Поэтому надеюсь, что армейская серия затянется. Хочется посмотреть как можно больше интересного, качественного хоккея», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.