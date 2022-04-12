Экс-форвард «Автомобилиста» Принс покинул швейцарский «Лугано», проведя за клуб 7 матчей

Твиттер-аккаунт ХК «Лугано» объявил об уходе из клуба американского нападающего Шейна Принса.



29-летний форвард провёл за команду три матча в швейцарской лиге, забросив две шайбы и отдав четыре голевые передачи при полезности «+2». В плей-офф Принс провёл четыре игры, не отметившись результативными действиями.



В феврале 2022 года нападающий расторг контракт с екатеринбуржским «Автомобилистом». Он пополнил состав команды весной прошлого года. В этом сезоне на его счету 33 матча за «Автомобилист» в Континентальной хоккейной лиге, в которых он забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач.



«Автомобилист» не сумел пробиться в плей-офф Кубка Гагарина — 2022, завершив регулярный сезон на девятом месте.