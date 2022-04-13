Кирилл Капризов вступил в стычку с Эвандером Кейном. Видео

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вступил в стычку с канадским форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Эвандером Кейном.



В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:1.



ВИДЕО стычки канадского и российского форвардов можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».



Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отдал две голевые передачи. Первый ассист стал для него 90-м очком в этом сезоне Национальной Хоккейной Лиги. Таким образом, он первым из россиян набрал такое количество результативных действий в нынешнем регулярном сезоне.



На счету Капризова уже 91 (42+49) очков в 71 матче нынешнего сезона НХЛ, он располагается на шестом месте в списке бомбардиров. Первую строчку занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид, у него 108 (42+66) очков в 73 играх.

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