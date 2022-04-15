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Хет-трик Драйзайтля помог «Эдмонтону» победить «Нэшвилл»

Хет-трик Драйзайтля помог «Эдмонтону» победить «Нэшвилл»
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:0.

Леон Драйзайтль открыл счёт голам в матче уже на 9-й минуте. На 33-й минуте на его счету был дубль. Через 3 минуты забил Дарнелл Нурс. На 52-й минуте Драйзайтль оформил хет-трик. Это была последняя заброшенная шайба в матче.

«Эдмонтон» прервал неудачную полосу. До этого команда два раза проиграла. Сначала уступила «Колорадо Эвеланш» в серии послематчевых буллитов (1:2), а потом не смогла одолеть «Миннесоту Уайлд» (1:5).

«Нэшвилл», в свою очередь, прошлый матч выиграл. Команда обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в овертайме со счётом 1:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2022, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 08:56 (5x4)   0:2 Драйзайтль (Хайман) – 32:36 (5x5)   0:3 Нурс (Кейн, Сеси) – 35:29 (4x5)   0:4 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 51:09 (5x4)
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