Хет-трик Драйзайтля помог «Эдмонтону» победить «Нэшвилл»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:0.
Леон Драйзайтль открыл счёт голам в матче уже на 9-й минуте. На 33-й минуте на его счету был дубль. Через 3 минуты забил Дарнелл Нурс. На 52-й минуте Драйзайтль оформил хет-трик. Это была последняя заброшенная шайба в матче.
«Эдмонтон» прервал неудачную полосу. До этого команда два раза проиграла. Сначала уступила «Колорадо Эвеланш» в серии послематчевых буллитов (1:2), а потом не смогла одолеть «Миннесоту Уайлд» (1:5).
«Нэшвилл», в свою очередь, прошлый матч выиграл. Команда обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в овертайме со счётом 1:0.
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