Юбердо повторил достижение Буре в НХЛ

В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Виннипег Джетс».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 6:1 в пользу «Флориды». В составе хозяев две шайбы забросил Джонатан Юбердо, продлив свою лучшую в карьере результативную серию до 13 игр.

Таким образом, он сравнялся по этому показателю с российским нападающим Павлом Буре, который выдал 13-матчевую результативную серию в сезоне в сезоне-1999/2000. Лидером по этому показателю является Майк Хоффман (17 матчей).

Всего в нынешнем сезоне Юбердо принял участие в 74-м матчах НХЛ, в которых набрал 108 (30+78) очка при коэффициенте полезности «+34».