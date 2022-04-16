30 сейвов Бобровского и гол Мамина помогли «Флориде» разгромить «Виннипег»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Виннипег Джетс». Встреча прошла во Флориде на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей отличились Джонатан Юбердо (двады), Густав Форслинг (дважды), Мэйсон Марчмент и российский нападающий Максим Мамин. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 30 сейвов.

Единственный гол за «Виннипег» забил Николай Элерс. Российский нападающий Евгений Свечников не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Флорида» продлила результативную серию до восьми матчей. «Виннипег», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд.