Бучневич мощным силовым приёмом снёс нападающего «Миннесоты». Видео

В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются местный «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд». К началу третьего периода хозяева выигрывают — 4:3.

В конце второго игрового отрезка российский нападающий «блюзменов» Павел Бучневич жёстко встретил в средней зоне форварда «дикарей» Тайсона Джоста, мощным силовым приёмом снеся канадца. После этого момента Николя Делорье попытался заступиться за своего партнёра по «Миннесоте», схватив Бучневича. Тем не менее за россиянина вступился соотечественник Иван Барбашёв, снёсший шлем с головы Делорье и поваливший соперника на лёд.

Видео момента можно посмотреть здесь.