Капризов, Фиала и Хартман установили клубный рекорд «Миннесоты»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Гол Кевина Фиалы стал 30-м для форварда в этом сезоне. Таким образом, за «Миннесоту» в этом сезоне 30+ голов забили сразу три игрока. Кроме Фиалы, 43 гола забил российский нападающий Кирилл Капризов и 31 гол на счету Райана Хартмана. Такое достижение было достигнуто впервые за всю историю клуба.



В составе победителей отличились Кевин Фиала и Мэтт Болди. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.