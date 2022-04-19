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Кто с кем сыграет в плей-офф НХЛ, какие пары в первом раунде Кубка Стэнли, Овечкин, Капризов, Панарин, Малкин, Кучеров

Овечкин выйдет на Панарина, Капризова ждёт серьёзное испытание? Расклад на плей-офф НХЛ
Лев Лукин
Кто с кем сыграет в плей-офф НХЛ
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На Востоке командам осталось распределиться по парам, а на Западе ожидается суровая битва за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.

Getty ImagesМеньше двух недель остаётся до конца регулярного чемпионата НХЛ. В Восточной конференции уже определились все участники плей-офф, на Западе же ещё ожидается увлекательная рубка за последние места в кубковой восьмёрке. Представляем расклады на финиш гладкого чемпионата и пары Кубка Стэнли.

Турнирная таблица НХЛ

Восточная конференция

Итак, восемь соискателей главного трофея НХЛ на Востоке определены. За Кубок Стэнли от этой конференции поборются «Каролина», «Рейнджерс», «Питтсбург», «Флорида», «Торонто», «Тампа», «Бостон» и «Вашингтон».

Напоминаем, что по регламенту в первом раунде между собой встречаются второе и третье места каждого дивизиона. На данный момент диспозиция в Столичном и Атлантическом октетах дарит такие пары:

«Рейнджерс» — «Питтсбург»

«Торонто» — «Тампа»

Фото: Getty Images

Однако на финише регулярки всё ещё может измениться. Так, клуб Артемия Панарина имеет хорошие шансы обойти «Каролину», забрать первое место в своём дивизионе и получить в соперники клуб из зоны «уайлд-кард» — там сейчас обитают «Бостон» и «Вашингтон». При этом и «мишки», и «столичные» способны подвинуть «Тампу» и «Питтсбург» соответственно в зоне топ-3 своих дивизионов. Но также высока вероятность, что «Рейнджерс» останутся на второй позиции в Столичной восьмёрке, а «Вашингтон» обойдёт «Питтсбург», и тогда мы увидим в первом раунде дуэль Овечкин — Панарин.

А вот «Торонто» со своего места вряд ли куда-то денется. «Флорида» убежала вперёд на 8 очков, «Тампу» «листья» опережают на 6 баллов. Так что с вероятностью в 99% «Мэйпл Лифс» начнут плей-офф на домашней площадке матчами либо с «молниями», либо с «Бостоном». Предположу, что в Канаду отправятся всё-таки действующие чемпионы, ведомые Кучеровым и Василевским: «Лайтнинг» опережают «Брюинз» на 3 очка, а календарь их оставшихся матчей нельзя назвать тяжёлым.

И уж точно «Тампа» поборется за то, чтобы в первом раунде избежать встречи с «Флоридой» или «Каролиной» и выйти на «Мэйпл Лифс». «Торонто» как никогда хорош в этой регулярке, там разыгрался Мэттьюс, однако у «листьев» уже очень давно репутация абсолютно некубковой команды, и пока не видно, за счёт чего там могут исправить этот аспект. Особенно в битве с «Тампой», где бóльшая часть состава уже не помнит, как заканчивать сезон без Кубка Стэнли в руках. «Торонто» же в новейшей истории НХЛ (с 2005 года) ни разу не преодолевал даже первый раунд плей-офф.

С другой стороны, любые серии — удачные и неудачные — когда-нибудь заканчиваются. И будет весьма иронично, если действующего двукратного чемпиона выкинет за борт клуб, над которым в плей-офф привыкли лишь потешаться.

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«Флорида» — «Вашингтон»

«Каролина» — «Бостон»

Фото: Getty Images

Две другие пары на Востоке пока выглядят так. «Флорида», проводящая шикарный, прорывной сезон, уже может праздновать первое место в Восточной конференции, однако никто не знает, на что способны «пантеры» в плей-офф. В последний раз «Флорида» проходила барьер первого раунда в 1996 году, но понятно, что это была абсолютно другая команда. Сейчас же «пантеры» выстраивают новый коллектив для больших побед, и только время покажет, появился на Востоке новый реальный претендент на Кубок Стэнли или это всего лишь американская версия «Торонто».

Однако легкомысленно к перспективам «Флориды» относиться всё же не стоит. Там есть топовый вратарь (Бобровский, наконец, обрёл себя в новом клубе), топовое нападение, лучшие представители которого не гнушаются черновой, тяжёлой работы, а кроме того, есть мнение, что неофициально клубом продолжает рулить Джоэль Кенневилль, потерявший свой пост в начале регулярки из-за глупого скандала. А ведь у коуча Q уже есть три Кубка Стэнли.

Словом, до первого трофея в своей истории «Флориде», может, ещё идти и идти, но выкинуть из плей-офф уже в первом раунде возрастные и проблемные «Вашингтон», «Питтсбург» или «Бостон» «пантеры» точно способны.

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Ну а для российского зрителя, который не поддерживает какой-либо клуб, а просто топит за наших, старт Кубка Стэнли на Востоке точно придётся по душе. Панарин и Шестёркин против Малкина либо Овечкина, Кузнецова, Орлова и Самсонова. Бобровский против Овечкина. Михеев vs Кучеров, Василевский, Сергачёв. Интересные русские дуэли точно будут, ведь лишь в одном клубе из восьми («Бостон») нет ни одного нашего хоккеиста.

Западная конференция

На Западе продолжаются отчаянные битвы за последние путёвки в плей-офф, хотя и в этой конференции кое-где картина уже ясна. Например, уже практически официально определена одна пара плей-офф:

«Сент-Луис» — «Миннесота»

Фото: Getty Images

Должно произойти что-то невероятное, чтобы «Блюз» и «Уайлд» не сыграли между собой в первом раунде. Вероятность такого расклада настолько мала, что её даже обсуждать не стоит. При этом клубы, занимающие второе и третье места в Центральном дивизионе, разделяет только одно очко в пользу «Сент-Луиса», а у «Миннесоты» есть одна игра в запасе. Словом, борьба за преимущество домашней площадки в этой серии будет жаркой, хоть и заочной — лимит личных матчей «музыканты» и «дикари» уже выбрали.

И понятно, что это будет противостояние, в котором очень многое решат российские хоккеисты. Невероятный Капризов против Тарасенко, Бучневича и Барбашёва, проводящих абсолютно лучшие сезоны в своих карьерах. Вывеска что надо для нашего зрителя. Однако это будет ещё и серьёзнейшее испытание для лидера «Миннесоты», которому ещё не приходилось тащить на своих плечах «дикарей» в плей-офф, тогда как «Сент-Луис» вместе с Тарасенко сравнительно недавно выигрывал Кубок Стэнли.

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Кроме того, нет никаких сомнений, что первое место в Центральном дивизионе займёт «Колорадо», а в Тихоокеанском — «Калгари». «Лавины», в составе которых второе дыхание обрёл Валерий Ничушкин, вообще претендуют на лидерство в общей таблице НХЛ и бьются с «Флоридой» за Президентский кубок. Также достаточно крепкие позиции у «Эдмонтона», занимающего вторую строчку в Тихоокеанском октете с отрывом в семь очков от зоны «уайлд-кард».

Но сейчас невозможно сказать наверняка, кто будет соперниками «лавин», «огоньков» и «нефтяников» в первом раунде. На текущий момент их пары выглядят следующим образом:

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

«Колорадо» — «Даллас»

«Калгари» — «Нэшвилл»

Фото: Getty Images

«Кингз» занимают третью строчку в Тихоокеанском дивизионе и поэтому пока выходят на «Эдмонтон», однако снизу «королей», не блещущих стабильными результатами, поджимают и «Вегас», и «Ванкувер». «Рыцари» отстают на три очка, «косатки» — на четыре, однако у них есть игра в запасе.

При этом и «Лос-Анджелес», и «Вегас», и «Ванкувер» имеют шансы пробиться в плей-офф не только через топ-3 своего дивизиона, но и через зону «уайлд-кард». Прямо сейчас оба места там занимают «Нэшвилл» и «Даллас», но их преимущество над тихоокеанской тройкой минимальное. Однако нет сомнений, что «хищники» и «звёзды» будут отстаивать эти позиции отчаянно, ведь другой возможности зайти в плей-офф у них нет: команды из топ-3 Центрального дивизиона («Колорадо», «Сент-Луис», «Миннесота») для них уже недосягаемы.

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Так что на финише регулярки на Западе будет очень жарко и интересно. Что же касается россиян, то в этой конференции представительство наших ребят не так концентрированно и значительно, однако в большинстве команд всё равно есть соотечественники. «Сент-Луис» и «Миннесота» стоят особняком, но и у «Колорадо» есть Ничушкин, у «Калгари» — Задоров, у «Далласа» — Гурьянов и Радулов, у «Нэшвилла» — Тренин, у «Вегаса» — Дадонов, у «Ванкувера» — разыгравшийся Подколзин.

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