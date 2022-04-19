Овечкин выйдет на Панарина, Капризова ждёт серьёзное испытание? Расклад на плей-офф НХЛ

Getty ImagesМеньше двух недель остаётся до конца регулярного чемпионата НХЛ. В Восточной конференции уже определились все участники плей-офф, на Западе же ещё ожидается увлекательная рубка за последние места в кубковой восьмёрке. Представляем расклады на финиш гладкого чемпионата и пары Кубка Стэнли.

Восточная конференция

Итак, восемь соискателей главного трофея НХЛ на Востоке определены. За Кубок Стэнли от этой конференции поборются «Каролина», «Рейнджерс», «Питтсбург», «Флорида», «Торонто», «Тампа», «Бостон» и «Вашингтон».

Напоминаем, что по регламенту в первом раунде между собой встречаются второе и третье места каждого дивизиона. На данный момент диспозиция в Столичном и Атлантическом октетах дарит такие пары:



«Рейнджерс» — «Питтсбург»



«Торонто» — «Тампа»

Фото: Getty Images

Однако на финише регулярки всё ещё может измениться. Так, клуб Артемия Панарина имеет хорошие шансы обойти «Каролину», забрать первое место в своём дивизионе и получить в соперники клуб из зоны «уайлд-кард» — там сейчас обитают «Бостон» и «Вашингтон». При этом и «мишки», и «столичные» способны подвинуть «Тампу» и «Питтсбург» соответственно в зоне топ-3 своих дивизионов. Но также высока вероятность, что «Рейнджерс» останутся на второй позиции в Столичной восьмёрке, а «Вашингтон» обойдёт «Питтсбург», и тогда мы увидим в первом раунде дуэль Овечкин — Панарин.

А вот «Торонто» со своего места вряд ли куда-то денется. «Флорида» убежала вперёд на 8 очков, «Тампу» «листья» опережают на 6 баллов. Так что с вероятностью в 99% «Мэйпл Лифс» начнут плей-офф на домашней площадке матчами либо с «молниями», либо с «Бостоном». Предположу, что в Канаду отправятся всё-таки действующие чемпионы, ведомые Кучеровым и Василевским: «Лайтнинг» опережают «Брюинз» на 3 очка, а календарь их оставшихся матчей нельзя назвать тяжёлым.



И уж точно «Тампа» поборется за то, чтобы в первом раунде избежать встречи с «Флоридой» или «Каролиной» и выйти на «Мэйпл Лифс». «Торонто» как никогда хорош в этой регулярке, там разыгрался Мэттьюс, однако у «листьев» уже очень давно репутация абсолютно некубковой команды, и пока не видно, за счёт чего там могут исправить этот аспект. Особенно в битве с «Тампой», где бóльшая часть состава уже не помнит, как заканчивать сезон без Кубка Стэнли в руках. «Торонто» же в новейшей истории НХЛ (с 2005 года) ни разу не преодолевал даже первый раунд плей-офф.

С другой стороны, любые серии — удачные и неудачные — когда-нибудь заканчиваются. И будет весьма иронично, если действующего двукратного чемпиона выкинет за борт клуб, над которым в плей-офф привыкли лишь потешаться.

«Флорида» — «Вашингтон»



«Каролина» — «Бостон»

Фото: Getty Images

Две другие пары на Востоке пока выглядят так. «Флорида», проводящая шикарный, прорывной сезон, уже может праздновать первое место в Восточной конференции, однако никто не знает, на что способны «пантеры» в плей-офф. В последний раз «Флорида» проходила барьер первого раунда в 1996 году, но понятно, что это была абсолютно другая команда. Сейчас же «пантеры» выстраивают новый коллектив для больших побед, и только время покажет, появился на Востоке новый реальный претендент на Кубок Стэнли или это всего лишь американская версия «Торонто».



Однако легкомысленно к перспективам «Флориды» относиться всё же не стоит. Там есть топовый вратарь (Бобровский, наконец, обрёл себя в новом клубе), топовое нападение, лучшие представители которого не гнушаются черновой, тяжёлой работы, а кроме того, есть мнение, что неофициально клубом продолжает рулить Джоэль Кенневилль, потерявший свой пост в начале регулярки из-за глупого скандала. А ведь у коуча Q уже есть три Кубка Стэнли.



Словом, до первого трофея в своей истории «Флориде», может, ещё идти и идти, но выкинуть из плей-офф уже в первом раунде возрастные и проблемные «Вашингтон», «Питтсбург» или «Бостон» «пантеры» точно способны.

Ну а для российского зрителя, который не поддерживает какой-либо клуб, а просто топит за наших, старт Кубка Стэнли на Востоке точно придётся по душе. Панарин и Шестёркин против Малкина либо Овечкина, Кузнецова, Орлова и Самсонова. Бобровский против Овечкина. Михеев vs Кучеров, Василевский, Сергачёв. Интересные русские дуэли точно будут, ведь лишь в одном клубе из восьми («Бостон») нет ни одного нашего хоккеиста.

Западная конференция

На Западе продолжаются отчаянные битвы за последние путёвки в плей-офф, хотя и в этой конференции кое-где картина уже ясна. Например, уже практически официально определена одна пара плей-офф:



«Сент-Луис» — «Миннесота»

Фото: Getty Images

Должно произойти что-то невероятное, чтобы «Блюз» и «Уайлд» не сыграли между собой в первом раунде. Вероятность такого расклада настолько мала, что её даже обсуждать не стоит. При этом клубы, занимающие второе и третье места в Центральном дивизионе, разделяет только одно очко в пользу «Сент-Луиса», а у «Миннесоты» есть одна игра в запасе. Словом, борьба за преимущество домашней площадки в этой серии будет жаркой, хоть и заочной — лимит личных матчей «музыканты» и «дикари» уже выбрали.

И понятно, что это будет противостояние, в котором очень многое решат российские хоккеисты. Невероятный Капризов против Тарасенко, Бучневича и Барбашёва, проводящих абсолютно лучшие сезоны в своих карьерах. Вывеска что надо для нашего зрителя. Однако это будет ещё и серьёзнейшее испытание для лидера «Миннесоты», которому ещё не приходилось тащить на своих плечах «дикарей» в плей-офф, тогда как «Сент-Луис» вместе с Тарасенко сравнительно недавно выигрывал Кубок Стэнли.

Кроме того, нет никаких сомнений, что первое место в Центральном дивизионе займёт «Колорадо», а в Тихоокеанском — «Калгари». «Лавины», в составе которых второе дыхание обрёл Валерий Ничушкин, вообще претендуют на лидерство в общей таблице НХЛ и бьются с «Флоридой» за Президентский кубок. Также достаточно крепкие позиции у «Эдмонтона», занимающего вторую строчку в Тихоокеанском октете с отрывом в семь очков от зоны «уайлд-кард».

Но сейчас невозможно сказать наверняка, кто будет соперниками «лавин», «огоньков» и «нефтяников» в первом раунде. На текущий момент их пары выглядят следующим образом:



«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»



«Колорадо» — «Даллас»



«Калгари» — «Нэшвилл»

Фото: Getty Images

«Кингз» занимают третью строчку в Тихоокеанском дивизионе и поэтому пока выходят на «Эдмонтон», однако снизу «королей», не блещущих стабильными результатами, поджимают и «Вегас», и «Ванкувер». «Рыцари» отстают на три очка, «косатки» — на четыре, однако у них есть игра в запасе.



При этом и «Лос-Анджелес», и «Вегас», и «Ванкувер» имеют шансы пробиться в плей-офф не только через топ-3 своего дивизиона, но и через зону «уайлд-кард». Прямо сейчас оба места там занимают «Нэшвилл» и «Даллас», но их преимущество над тихоокеанской тройкой минимальное. Однако нет сомнений, что «хищники» и «звёзды» будут отстаивать эти позиции отчаянно, ведь другой возможности зайти в плей-офф у них нет: команды из топ-3 Центрального дивизиона («Колорадо», «Сент-Луис», «Миннесота») для них уже недосягаемы.

Так что на финише регулярки на Западе будет очень жарко и интересно. Что же касается россиян, то в этой конференции представительство наших ребят не так концентрированно и значительно, однако в большинстве команд всё равно есть соотечественники. «Сент-Луис» и «Миннесота» стоят особняком, но и у «Колорадо» есть Ничушкин, у «Калгари» — Задоров, у «Далласа» — Гурьянов и Радулов, у «Нэшвилла» — Тренин, у «Вегаса» — Дадонов, у «Ванкувера» — разыгравшийся Подколзин.