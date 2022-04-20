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СКА-1946 разгромил «Красную Армию» и увеличил счёт в финале плей-офф МХЛ

СКА-1946 разгромил «Красную Армию» и увеличил счёт в финале плей-офф МХЛ
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» завершился четвёртый матч финальной серии МХЛ. СКА-1946 принимал «Красную Армию», матч завершился убедительной победой хозяев — 6:2.

В концовке первого периода Фёдор Свечков вывел СКА-1946 вперёд, открыв счёт. В начале второго периода Арслан Яруллин удвоил преимущество команды из Санкт-Петербурга. Впрочем, ещё в первом периоде гости отыгрались. Сперва отличился Матвей Васин, а затем — Максим Кирилейченко.

В концовке второго периода Свечков оформил дубль и вновь вывел свою команду вперёд. А в третьем периоде в составе хозяев отличились Никита Дашковский, оформивший дубль, и Егор Гурзанов.

Благодаря этой победе СКА-1946 увеличил счёт в финальной серии — 3-1.

МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
20 апреля 2022, среда. 19:30 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 2
Красная Армия
Москва
1:0 Свечков (Иванцов) – 16:50 (5x5)   2:0 Яруллин (Мамаладзе, Танков) – 22:12 (5x5)   2:1 Васин (Брютов) – 24:21 (5x5)   2:2 Кирилейченко (Дуда, Полтапов) – 28:42 (5x4)   3:2 Свечков – 35:27 (5x5)   4:2 Дишковский (Иванцов, Демидов) – 41:41 (5x5)   5:2 Дишковский (Кирсанов) – 54:00 (5x5)   6:2 Гурзанов (Кровяков, Чибриков) – 57:15 (5x5)
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