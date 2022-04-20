СКА-1946 разгромил «Красную Армию» и увеличил счёт в финале плей-офф МХЛ

В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» завершился четвёртый матч финальной серии МХЛ. СКА-1946 принимал «Красную Армию», матч завершился убедительной победой хозяев — 6:2.



В концовке первого периода Фёдор Свечков вывел СКА-1946 вперёд, открыв счёт. В начале второго периода Арслан Яруллин удвоил преимущество команды из Санкт-Петербурга. Впрочем, ещё в первом периоде гости отыгрались. Сперва отличился Матвей Васин, а затем — Максим Кирилейченко.



В концовке второго периода Свечков оформил дубль и вновь вывел свою команду вперёд. А в третьем периоде в составе хозяев отличились Никита Дашковский, оформивший дубль, и Егор Гурзанов.



Благодаря этой победе СКА-1946 увеличил счёт в финальной серии — 3-1.