И. Воробьёв — о Кошечкине, который идёт на 100 сухарей в КХЛ: как Овечкин, что ли?

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв после третьего матча финальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (4:0, 2-1) поделился мнением о вратаре команды Василии Кошечкине.
«Кошечкин совершил саботаж, отказавшись меняться? Не назову это саботажем. Просто была возможность поменять его, и я спросил его, но он сказал, что всё нормально. Хотел сохранить сухарь? Возможно.
Кошечкин идёт на 100 сухарей в карьере, говорил ли он что-то после замены в матче с «Трактором» при счёте 6:0? Как Овечкин что ли? Нет, он ничего не говорил. Мы знаем его с 18 лет, и у нас есть контакт. Глазами посмотрели, да — да, нет — нет. Сегодня нет.
Каким образом Неколенко превратился в Месси? Архип — хороший игрок, если вы помните, он забил важную решающую шайбу в первой встрече с «Трактором». У нас вся команда. Яковлев играет много игрового времени, это наш капитан», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 22 апреля 2022
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