«Металлург» крупно обыграл ЦСКА и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

На 12-й минуте Брендан Лайпсик вывел магнитогорцев вперёд. В середине второго периода Линус Виделль успел на добивание и удвоил преимущество своей команды. На старте третьего периода Егор Яковлев в третий раз поразил ворота Ивана Федотова. Спустя две с половиной минуты Брендан Лайпсик оформил дубль — 4:0.

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Таким образом, «Металлург» вышел вперёд в серии — 2-1. Следующий матч состоится послезавтра, 24 апреля, в Москве.