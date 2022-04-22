«Металлург» крупно обыграл ЦСКА и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).
КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
22 апреля 2022, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Лайпсик (Майе, Хультстрём) – 11:01 (5x5) 0:2 Виделль (Неколенко, Яковлев) – 31:34 (5x5) 0:3 Яковлев (Лайпсик, Карри) – 41:19 (5x4) 0:4 Лайпсик (Голдобин, Неколенко) – 43:49 (5x5)
На 12-й минуте Брендан Лайпсик вывел магнитогорцев вперёд. В середине второго периода Линус Виделль успел на добивание и удвоил преимущество своей команды. На старте третьего периода Егор Яковлев в третий раз поразил ворота Ивана Федотова. Спустя две с половиной минуты Брендан Лайпсик оформил дубль — 4:0.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «Металлург» вышел вперёд в серии — 2-1. Следующий матч состоится послезавтра, 24 апреля, в Москве.
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