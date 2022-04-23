Юный фанат с эпилепсией попросил сделать фото с Овечкиным. Александр подарил ему клюшку

Перед встречей регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной Койотс» и «Вашингтон Кэпиталз» (0:2) произошёл крайне милый эпизод с участием капитана «столичных» Александра Овечкина.
На матч пришёл юный болельщик, который принёс плакат с надписью: «Ови, у меня эпилепсия, я тоже хочу быть великим. Можно с тобой сфотографироваться?» Овечкин увидел это, подъехал к фанату и отдал ему свою клюшку.
Видео момента можно посмотреть здесь.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Хила Ривер-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:0. В составе победителей шайбы забросили форвард Конор Шири и защитник Джон Карлсон.
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