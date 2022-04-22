NBC: темп Овечкина невероятен. Даже Гретцки после 31 ни разу не забивал хотя бы 40 голов

NBC Sports прокомментировал выступление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне.
«Если у вас есть ощущение того, что нынешний темп результативности, набранный Овечкиным, является чем-то из разряда невероятного, то это действительно так. Подобного ранее никогда не происходило. Работоспособность и эффективность впечатляющего уровня бросаются в глаза на протяжении всей НХЛовской карьеры Овечкина и являются главными причинами того, что успех его погони за снайперским рекордом Гретцки считается вполне вероятным.
Большинство лучших голеадоров в истории НХЛ поднялись на верхние строчки к 30 годам, после чего столкнулись с резким падением результативности. Сам Гретцки с того момента, как ему исполнилось 31, не выдал ни одного сезона, где забросил хотя бы 40 шайб. Овечкин, однако, не показывает никаких признаков того, что как-то сбавляет с годами. После того, как он отпраздновал свое 30-летие, он провёл пять кампаний с 45 и более шайбами в активе, а три из них — с 50+.
При этом стоит отметить, что и укороченный из-за пандемии сезон-2019/2020 он легко закончил бы с 50 голами, если бы тот регулярный чемпионат не завершили после 68 матчей, в которых он отличился 48 раз», — говорится в сообщении.
- 22 апреля 2022
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