Голевая передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Чикаго»

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Шаркс» голы забивали Джаспер Уэзерби, Томаш Гертл, Тимо Майер и Ник Бонино. Голевой пас на счету российского нападающего Александра Барабанова, для которого эта передача стала 28-й в текущем сезоне. Российский хоккеист в этом сезоне также имеет на своём счету 10 заброшенных шайб.

За «Чикаго» единственную шайбу забросил Тайлер Джонсон.

«Сан-Хосе» набрал 74 очка и занимает 12 место в таблице Западной конференции. «Чикаго», в свою очередь, имеет в активе 63 очка и располагается на 14-м месте в таблице.