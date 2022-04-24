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Голевая передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Чикаго»

Голевая передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Чикаго»
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Шаркс» голы забивали Джаспер Уэзерби, Томаш Гертл, Тимо Майер и Ник Бонино. Голевой пас на счету российского нападающего Александра Барабанова, для которого эта передача стала 28-й в текущем сезоне. Российский хоккеист в этом сезоне также имеет на своём счету 10 заброшенных шайб.

За «Чикаго» единственную шайбу забросил Тайлер Джонсон.

«Сан-Хосе» набрал 74 очка и занимает 12 место в таблице Западной конференции. «Чикаго», в свою очередь, имеет в активе 63 очка и располагается на 14-м месте в таблице.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Уэзерби (Риди, Хмелевски) – 06:03 (5x5)   2:0 Гертл (Майер, Мегна) – 21:08 (5x5)   3:0 Майер (Барабанов) – 30:34 (5x5)   3:1 Джонсон (Тэйвз, Джонс) – 35:38 (5x5)   4:1 Бонино (Бёрнс, Кутюр) – 46:19 (5x4)
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