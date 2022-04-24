Александр Барабанов — третья звезда матча «Сан-Хосе» — «Чикаго»

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Российский нападающий хозяев Александр Барабанов признан третьей звездой этого матча. На его счету одна голевая передача. Первым стал голкипер Каапо Кяхкёнен. А второе место — у Тимо Майера, который набрал 2 (1+1) очка.
В составе «Шаркс» голы забивали Джаспер Уэзерби, Томаш Гертл, Тимо Майер и Ник Бонино. Голевой пас на счету российского нападающего Александра Барабанова, для которого эта передача стала 28-й в текущем сезоне. Российский хоккеист в этом сезоне также имеет на своём счету 10 заброшенных шайб.
За «Чикаго» единственную шайбу забросил Тайлер Джонсон.
- 24 апреля 2022
-
06:42
-
06:22
-
05:47
-
05:37
-
05:31
-
05:13
-
04:53
-
04:50
-
04:43
-
04:35
-
03:07
-
03:02
-
01:18
- 23 апреля 2022
-
23:38
-
23:22
-
23:05
-
22:44
-
22:26
-
22:21
-
22:13
-
22:09
-
21:40
-
21:33
-
20:27
-
19:56
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:08
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00