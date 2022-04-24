Александр Барабанов — третья звезда матча «Сан-Хосе» — «Чикаго»

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



Российский нападающий хозяев Александр Барабанов признан третьей звездой этого матча. На его счету одна голевая передача. Первым стал голкипер Каапо Кяхкёнен. А второе место — у Тимо Майера, который набрал 2 (1+1) очка.



В составе «Шаркс» голы забивали Джаспер Уэзерби, Томаш Гертл, Тимо Майер и Ник Бонино. Голевой пас на счету российского нападающего Александра Барабанова, для которого эта передача стала 28-й в текущем сезоне. Российский хоккеист в этом сезоне также имеет на своём счету 10 заброшенных шайб.



За «Чикаго» единственную шайбу забросил Тайлер Джонсон.

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