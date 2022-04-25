Нападающий «Сент-Луиса» Бучневич впервые забросил 30 шайб в регулярном чемпионате НХЛ
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (6:3).
Благодаря заброшенной шайбе в ворота Джона Гибсона российский форвард впервые достиг отметки 30 шайб в регулярном чемпионате НХЛ. До нынешнего сезона его предыдущее достижение (21 гол) было установлено в чемпионате-2018/2019, когда он выступал за «Рейнджерс».
Сегодня за 16:12 (1:11 – в большинстве, 0:32 – в меньшинстве) в активе Бучневича два броска в створ ворот при показателе полезности – «+3». Всего в нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 71 матче регулярки, в которых забросил 30 шайб и сделал 45 результативных передач при полезности "+33" и 34 минутах штрафного времени.
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