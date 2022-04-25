«Ак Барс» подписал новое соглашение с Лукояновым, выступающим за казанцев с 2011 года
Поделиться
Казанский «Ак Барс» в официальном телеграм-канале сообщил о продлении контракта с нападающим Артёмом Лукояновым.
Отмечается, что соглашение рассчитано сроком на два года.
Лукоянов провёл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 45 встреч, в которых набрал 12 (5+7) очков при показателе полезности "+9". В плей-офф 33-летний форвард провёл четыре встречи, отдав одну голевую передачу при общей полезности «0».
Всего на счету Лукоянова 642 матча в КХЛ, в которых он забросил 75 шайб и отдал 102 голевые передачи при общей полезности "+85". Форвард выступает за «Ак Барс» с 2011 года.
Казанский клуб занял четвёртое место по итогам регулярного сезона, в первом раунде Кубка Гагарина — 2022 уступив «Авангарду» (2-4).
Комментарии
- 25 апреля 2022
-
15:45
-
15:30
-
15:17
-
14:56
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:20
-
13:04
-
12:54
-
12:28
-
12:00
-
11:40
-
11:35
-
11:14
-
11:00
-
10:25
-
10:06
-
09:58
-
09:13
-
08:59
-
08:50
-
08:33
-
08:23
-
08:05
-
08:04
-
07:33
-
07:24
-
07:19
-
07:16
-
06:50
-
06:41
-
06:25
Партнерский контент