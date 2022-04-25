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«Ак Барс» подписал новое соглашение с Лукояновым, выступающим за казанцев с 2011 года

«Ак Барс» подписал новое соглашение с Лукояновым, выступающим за казанцев с 2011 года
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Казанский «Ак Барс» в официальном телеграм-канале сообщил о продлении контракта с нападающим Артёмом Лукояновым.

Отмечается, что соглашение рассчитано сроком на два года.

Лукоянов провёл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 45 встреч, в которых набрал 12 (5+7) очков при показателе полезности "+9". В плей-офф 33-летний форвард провёл четыре встречи, отдав одну голевую передачу при общей полезности «0».

Всего на счету Лукоянова 642 матча в КХЛ, в которых он забросил 75 шайб и отдал 102 голевые передачи при общей полезности "+85". Форвард выступает за «Ак Барс» с 2011 года.

Казанский клуб занял четвёртое место по итогам регулярного сезона, в первом раунде Кубка Гагарина — 2022 уступив «Авангарду» (2-4).

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