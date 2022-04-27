«Вашингтон» без Овечкина уступил «Айлендерс», который прервал 5-матчевую серию поражений

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему им удалось прервать 5-матчевую серию поражений.
В составе «островитян» отличились Райан Пулок, Ноа Добсон, Кейси Сизикас и Андерс Ли. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «столичных» стал Конор Шири.
Напомним, в прошлом матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму верхней части тела, из-за чего и пропустил этот матч с «Айлендерс». Его партнёр по команде и соотечественник Евгений Кузнецов за 17.34 на льду заработал лишь коэффициент полезности «-2».
Ворота «Вашингтона» в этой игре защищал российский вратарь Илья Самсонов, отразивший 22 броска из 26. Его визави и соотечественник из «Айлендерс» Илья Сорокин – 27 из 28.
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