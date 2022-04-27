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Два очка Ничушкина позволили «Колорадо» выиграть у «Сент-Луиса»

Два очка Ничушкина позволили «Колорадо» выиграть у «Сент-Луиса»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.

За победителей забивали Эрик Джонсон, Джош Мэнсон, Артурри Лехконен и Назем Кадри. У гостей отличились Брэндон Саад и Райан О'Райлли (дважды). Голевую передачу отдал российский нападающий Павел Бучневич.

Примечательно, что на 23-й минуте матча первый гол в этом противостоянии забил российский нападающий Валерий Ничушкин. Пасом ему помог забросить 25-ю шайбу в сезоне канадский форвард Натан Маккиннон. Также Ничушкин записал на свой счёт голевой пас.

На данный момент Ничушкин провёл в текущем сезоне НХЛ 60 матчей, в которых ему удалось забить 25 голов и отдать 27 голевых передач.

Всего в НХЛ у форварда 404 сынранных матча, 71 заброшенная шайба и 102 ассиста.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 апреля 2022, среда. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Ничушкин (Маккиннон) – 22:38 (5x5)   2:0 Джонсон (Комфер, Ньюхук) – 24:49 (5x5)   3:0 Мэнсон (Ньюхук, Жирар) – 28:02 (5x5)   3:1 Саад (Кайру, О'Райлли) – 33:01 (5x4)   4:1 Лехконен (Ничушкин) – 40:09 (5x5)   4:2 О'Райлли (Кайру) – 55:45 (5x5)   4:3 О'Райлли (Бучневич) – 56:49 (6x5)   5:3 Кадри (Комфер) – 59:14 (en)
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