Два очка Ничушкина позволили «Колорадо» выиграть у «Сент-Луиса»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.



За победителей забивали Эрик Джонсон, Джош Мэнсон, Артурри Лехконен и Назем Кадри. У гостей отличились Брэндон Саад и Райан О'Райлли (дважды). Голевую передачу отдал российский нападающий Павел Бучневич.



Примечательно, что на 23-й минуте матча первый гол в этом противостоянии забил российский нападающий Валерий Ничушкин. Пасом ему помог забросить 25-ю шайбу в сезоне канадский форвард Натан Маккиннон. Также Ничушкин записал на свой счёт голевой пас.



На данный момент Ничушкин провёл в текущем сезоне НХЛ 60 матчей, в которых ему удалось забить 25 голов и отдать 27 голевых передач.



Всего в НХЛ у форварда 404 сынранных матча, 71 заброшенная шайба и 102 ассиста.