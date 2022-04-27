«Шестёркин выдаёт редкий для НХЛ сезон». The Athletic о возможности Игоря стать MVP сезона

Журналист The Athletic Артур Стэйпл поделился мнением о российском голкипере «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоре Шестёркине и о его шансах забрать «Харт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку сезона.

«В середине марта шум, сопровождавший выступления Игоря Шестёркина, был куда громче: российский вратарь имел статистику в 94,2% отражённых бросков — цифры за сезон, которые не были подвластны ни одному голкиперу со времен Жака Планта, игравшего 50 с лишним лет назад. После этого Шестеркин провёл слабый отрезок, но в последнее время снова прибавил. Он убежал от своих конкурентов в борьбе за «Везину Трофи», заметно оторвавшись от остальных вратарей лиги по каждому ключевому показателю. Поскольку до завершения регулярного чемпионата «Рейнджерс» остается сыграть лишь два матча, пришло время задаться более серьёзным вопросом: а может ли Игорь получить «Харт Трофи»?



В новейшей истории НХЛ было только три вратаря, которые взяли награду лучшему хоккеисту чемпионата. Уверенность в том, что голкипер подчистит за тобой ошибки и авантюры, — та вещь, о которой постоянно говорится в этом сезоне применительно к Шестёркину и «Рейнджерс».



Как же статистика Шестёркина в этом сезоне соотносится с цифрами, которые показывали вратари, получавшие «Харт»?



По данным различных сайтов, предлагающих продвинутую статистику, разница между ожидаемыми и реальными пропущенными голами у Шестёркина составляет в среднем 38 шайб, он далеко впереди своих ближайших конкурентов. У Кэри Прайса, ставшего MVP сезона-2014/2015 и опередившего выдавшего феноменальную вторую часть кампании за «Миннесоту Уайлд» Девана Дубника, было примерно столько же. Тогдашней победе Прайса определено способствовало то, что он был представителем популярного канадского клуба, — в том голосовании он опередил Александра Овечкина — единственного игрока, добравшегося до отметки 50 заброшенных шайб, а также Джона Тавареса.



В кампании-2014/2015 вратари показывали выдающийся средний процент отраженных бросков — 91,1%. В этом сезоне — 90,3%, что ещё раз выделяет Шестёркина на фоне среднего уровня.



Жозе Теодор и Доминик Гашек имели лучший показатель по разнице с ожидаемыми голами, чем тот, который демонстрирует российский голкипер «синерубашечников», хотя по проценту сейвов они показывали примерно те же цифры.



Как бы то ни было, Шестёркин выдаёт редкий по вратарским меркам НХЛ сезон. Он будет третьим голкипером в НХЛ, сыгравшим в регулярном чемпионате не менее 3000 минут с процентом отражённых бросков выше 93,5%. Ранее этого добивались Тим Томас и тот же Гашек.



Игорь закончит кампанию, сыграв 53 или 54 матча, что может стать проблемой в глазах голосующих. Никто из получавших «Харт Трофи» вратарей не провёл в тех сезонах меньше 66 матчей. Однако для современного голкипера равномерное распределение нагрузки и возможность отдыхать — гораздо более значимая вещь», — приводит слова Стэйпла The Athletic.